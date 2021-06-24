خصومات وعروض ترفيهية في «صيف أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حملتها السنوية لموسم الصيف بنسختها الجديدة لهذا العام تحت عنوان الصيف #في_أبوظبي، والتي تستمر خلال الفترة من 24 يونيو لغاية 31 أغسطس.

تهدف الحملة إلى تقديم تجارب استثنائية تشمل سلسلة من العروض الترويجية وخيارات الإقامة والأنشطة الترفيهية التي تنسجم مع أرقى معايير الأمان والسلامة، والجوائز والحسومات التي تستمر طيلة موسم الصيف.

تأتي حملة الصيف #في_أبوظبي ضمن سلسلة الجهود الرائدة التي تقودها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية تلبي التطلعات كافة، عبر توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض وخيارات الإقامة عالمية المستوى وفي متناول الجميع، إلى جانب حسن الضيافة التي تشتهر بها العاصمة الإماراتية وعدد لا يحصى من الأنشطة الترفيهية التي توفرها الحملة لكل من العائلات والأزواج.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة لحملة الصيف #في_أبوظبي ومتحمسون لنلتمس أصداءها الإيجابية، وهي المحطة السنوية التي ينتظرها جميع أفراد المجتمع والزائرين للاستمتاع بمجموعة واسعة من الخيارات، لاسيما هذا العام، لتذكّرهم بالأنشطة المتنوعة التي لطالما كانت تميّز موسم صيف أبوظبي قبل الجائحة العالمية».

وأضاف: «يعد إطلاق الحملة بمثابة فرصة مثالية لنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتعزيز مكانة إمارتنا الرائدة على الخريطة السياحية العالمية كوجهة ترفيهية مميزة، وتأكيداً لقدرتنا على توفير برامج وفعاليات صيفية ممتعة وآمنة في وقت واحد. كما أشكر جميع شركائنا الذين عملنا معهم جنباً إلى جنب على تقديم مجموعة مميزة من الأنشطة والخيارات والعروض الترويجية التي يمكن للجميع الاستفادة منها طوال موسم الصيف».

وتحت عنوان «صيف الموضة»، يقدّم موسم عروض أبوظبي ابتداءً من 17 يونيو الجاري تخفيضات وحسومات هي الأكبر بحيث يصل بعضها إلى 80% في أكثر من 3000 متجر. وضمن الفعاليات الثقافية، يقيم «متحف الأطفال» في اللوفر أبوظبي معرضاً جديداً بعنوان «مشاعري! مغامرة جديدة في عالم الفن» يوفر من خلالها مساحة لإلهام العقول الشابة وتقديم تجربة تفاعلية فريدة للأطفال باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة.

من جهته يقدّم موسم فنون الطهي في أبوظبي تحت عنوان «صيف الآيس كريم»، سلسلة من ورش العمل والعروض الفنية والبصرية المناسبة لتطبيق إنستغرام بمشاركة عدد من الإبداعات الفنية التي تحمل توقيع الفنان البصري العالمي سيريل لانسلين للمرة الأولى في أبوظبي.

من جهة أخرى، تسعى الإمارة لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع 1001 نكهة آيس كريم متوفرة في ياس مول، بمشاركة عدد من العلامات التجارية العالمية مثل Pan-n-Ice للمرة الأولى في المنطقة.

كما تشتمل حملة الصيف #في _ أبوظبي على جدول شامل لكافة الفعاليات والأنشطة في مختلف الوجهات والمعالم السياحية حتى يتسنى للمقيمين والزوار الاطلاع عليها في وقت مسبق، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العروض التي يمكن الاستفادة منها في عدد من الفنادق والوجهات السياحية ومراكز التسوق في جميع أنحاء مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة.