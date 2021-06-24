الصين تباشر إجراءات مكافحة إغراق ضد أستراليا

بكين (أ ف ب) أعلنت الصين اليوم أنها باشرت إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد تدابير مكافحة إغراق الأسواق التي اتخذتها أستراليا بحق صادراتها من توربينات الرياح وغيرها من المنتجات المصنعة. يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من شكوى قدمتها كانبيرا إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها بكين على النبيذ الأسترالي. قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ إنه بالإضافة إلى الضرائب على توربينات الرياح، تستهدف الوزارة الإجراءات التي اتخذتها أستراليا ضد صادراتها من إطارات القطارات والأحواض المعدنية والتي تم اتخاذها في 2019 و2020.

وتشهد العلاقات بين البلدين فتورا منذ عام، بعد دعوات من أستراليا لإجراء تحقيق في مصدر وباء كوفيد-9، الذي ظهر في الصين أواخر عام 2019. في إطار هذا النزاع، فرضت بكين عقوبات اقتصادية على سلسلة منتجات استرالية، بما في ذلك رسوم جمركية على منتجات زراعية والفحم والخمور (فرضت رسوم جمركية تصل إلى 218% في نوفمبر 2020). وكانت استراليا حتى الآن أول مصدر نبيذ إلى الصين. وكانت كانبيرا قد قدمت شكوى ضد بكين لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية على صادراتها من الشعير.