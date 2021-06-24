7.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 7.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1434 مبايعة بقيمة 3.27 مليار درهم، منها 98 مبايعة للأراضي بقيمة 685.29 مليون درهم و1336 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.59 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48 مليون درهم في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 131 مبايعة بقيمة 342 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 129 مبايعة بقيمة 119 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 335 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.32 مليار درهم منها «87 رهونات أراضي» بقيمة 1.06 مليار درهم و«388 رهونات فلل وشقق» بقيمة 3.26 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 491 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 73 هبة بقيمة 112.57 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 42 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 17 مليون درهم.