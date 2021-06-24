طفرة في صادرات النفط السعودية

الرياض (رويترز) - كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس أن قيمة صادرات السعودية النفطية ارتفعت 109 بالمئة على أساس سنوي في أبريل إلى 51.7 مليار ريال (13.79 مليار دولار) بينما زادت الصادرات غير النفطية 46.3 بالمئة.

وشكلت صادرات النفط 72.5 بالمئة من إجمالي الصادرات، ارتفاعا من 64.8 بالمئة في أبريل 2020 و70 بالمئة في مارس.

وكشفت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 19.6 مليار ريال من 13.4 مليار لكنها تراجعت من 22.5 مليار ريال في مارس.

واحتفظت الصين بمركز الشريك التجاري الرئيسي للمملكة في أبريل، فارتفعت الصادرات السعودية إلى 12.9 مليار ريال من سبعة مليارات قبل عام.

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات السعودية من الصين إلى 9.2 مليار ريال من ثمانية مليارات ريال.

وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة في أبريل إلى 71.3 مليار ريال من 38.1 مليار لكنها انخفضت من 74.8 مليار في مارس.

وتراجعت الواردات من تركيا إلى 41.2 مليون ريال.