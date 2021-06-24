السعودية تبحث إقامة منطقة صناعية في عُمان

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة تدرس إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان وأن البلدين ناقشا الأمر خلال محادثات استثمارية.

وقالت الوكالة أمس الأربعاء إن مسؤولين سعوديين وعمانيين التقوا في وقت سابق هذا الشهر لبحث فرص الاستثمار ودارت مناقشات هذا الأسبوع حول «آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة».

والتقى الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه بالرياض بوكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان أصيلة الصمصامية، والوفد المرافق لها، حيث بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة.

واستعرض خوجه دور الهيئة لكونها المظلة التنظيمية التي تضمن مواءمة مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة مع رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية.

وتتبنى السعودية خطة تنمية اقتصادية طموح (رؤية 2030) هدفها تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط، بينما طرحت عمان مؤخرا خطة متوسطة الأجل لكبح ديونها التي شهدت زيادة سريعة في السنوات القليلة الماضية.

ويسعى البلدان لجذب الاستثمار الأجنبي في إطار جهودهما للإصلاح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «إن الاجتماع ناقش دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية».