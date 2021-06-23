«هيئة كهرباء دبي»: مركز الابتكار منصة عالمية للاستدامة

دبي (الاتحاد)

تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على الاستثمار في الابتكار، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، ورسّخ مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مكانته منصة عالمية تسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة.

ويدعم المركز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تضع الهيئة الابتكار على رأس قائمة أولوياتها لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم والانتقال بها إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد، والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى دعم الابتكار والإبداع في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار المهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن مركز الابتكار يعكس جهود الهيئة في تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة وتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الطاقة المتجددة.