«الاتحاد للشحن» و«إكسبولانكا» توصلان شحنة من مضادات الفيروسات إلى البرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، وشركة إكسبولانكا المحدودة للشحن عن نقل شحنة من الإمدادات الحيوية من مضادات الفيروسات القهقرية من الهند إلى البرازيل.

وتم نقل الشحنة، التي تجاوز وزنها 55 طناً، إلى مطار جواروليوس الدولي في ساو باولو بالبرازيل، بالنيابة عن شركة الأدوية المصنعة لها، والتي تتخذ من مدينة حيدر آباد مقراً لها.

وقال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن: «على الرغم من امتناع العديد من شركات الشحن نقل هذه الشحنة، نظراً لحجمها وحساسيتها الخاصة وبُعد الوجهة المطلوبة، إلا أن الاتحاد للشحن نجحت في نقلها من الهند إلى البرازيل برحلة واحدة وعلى متن نفس الطائرة، مع الحفاظ على سلامتها طوال الرحلة وتسليمها بصورة مثالية بفضل القدرات اللوجستية في التعامل مع المستحضرات الدوائية التي تتميز بها الاتحاد للشحن وخبرات شركة إكسبولانكا الراسخة في القطاع».

وتحظى الاتحاد للشحن بشهادة مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية، وهي مؤهلة لنقل شحنات البضائع الحساسة، وفق درجة حرارة تتراوح بين +25 درجة مئوية و -80 درجة مئوية، فيما تمتثل إكسبولانكا المحدودة للشحن لشهادة المركز وممارسات التوزيع الجيدة.

وجرت عملية النقل وفق معايير دقيقة للحفاظ على سلامة الشحنة، حيث سلمتها إكسبولانكا المحدودة للشحن إلى الاتحاد للشحن في حيدر آباد، لتنقلها الشركة الوطنية الإماراتية بدورها عبر مركزيها في مطار أبوظبي الدولي ومطار مالبينسا الدولي في ميلانو إلى مدينة ساو باولو البرازيلية. كما تعاونت الشركتان على تتبع بيانات الشحنة ومراقبة حالتها في الوقت الفعلي لضمان سلامتها على مدار الرحلة.

ومن جهته، قال روسو راماتشاندران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى إكسبولانكا الدولية المحدودة للشحن في الهند: «نحن فخورون بثقة العملاء بقدرة إكسبولانكا على نقل الأدوية الحيوية والبالغة الأهمية للحفاظ على الحياة بين الدول بأفضل شكل ممكن، وتسعى الشركة دائماً لترسيخ هذه الثقة».