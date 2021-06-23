ارتفاع الطلب على السفر خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتصدر وجهات عربية الطلب للسفر خلال الموسم الصيفي بسبب تعطش المقيمين للقاء عائلاتهم في بلدانهم، في وقت ارتفع فيه الطلب على السياحة بشكل إيجابي إلى وجهات غير تقليدية، ولا تتطلب حجراً صحياً عند الوصول إليها، وفقاً لشركات سفر وطيران.

فوجهات مثل الأردن ومصر ولبنان، تشهد طلباً كبيراً من المقيمين، في وقت تشهد فيه وجهات سياحية مثل البوسنة وصربيا والجزر السياحية مثل جزر اليونان وسيشل والمالديف وإسبانيا، ارتفاعاً في الطلب، ويأتي ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي، حيث توقف الكثير من الرحلات والمطارات، ما يدعم بدَء تعافي قطاع الطيران والسياحة بالصيف.

يقول صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا» للعطلات: «يوجد طلب على السفر إلى الدول الخضراء، وتلك التي لا تتطلب حجراً صحياً فيها». ويقول: «تتصدر البوسنة الطلب السياحي في الوقت الراهن في أوروبا، إضافة إلى دول عربية من المقيمين، مثل مصر والأردن».

ويؤكد الكعبي: «نتلقى كماً هائلاً من الاستفسارات والرغبة للسفر من سكان الدولة، حيث إن معظم الاستفسارات حول اشتراطات السفر والمتطلبات والوجهات الآمنة وغيرها».

ويشير الكعبي إلى أن الكثيرين ينتظرون شهر يوليو للقيام باختيار الوجهة والتخطيط للسفر، حيث إن تعليمات السفر وتحديثها المستمر خصوصاً في دول أوروبية خصوصاً التي تُعد وجهات معروفة ومطلوبة من سكان الدولة، مثل ألمانيا وسويسرا والنمسا، وتحديثات القائمة الخضراء في الوقت الراهن، يجعلان اختيار الوجهة أمراً صعباً حالياً، متوقعاً أن تصبح الصورة أكثر وضوحاً بدءاً من يوليو المقبل.

ويقول علاء العلي مدير «نيرفانا للسفر والسياحة»: «إن الطلب على السفر في الصيف «ممتاز»، حيث إن الكثيرين خططوا للسفر بعد انتهاء المدارس مباشرة في الأول من يوليو المقبل»، ويتوقع العلي أن يستعيد الموسم الصيفي الحالي 90% من حركة السفر التي كانت في 2019.

ويشير إلى أن الوجهات العربية تشهد طلباً مرتفعاً من المقيمين الراغبين في زيارة عائلاتهم، مثل الأمن ومصر ولبنان، فيما تشهد دول سياحية في شرق وغرب أوروبا طلباً، مثل اليونان والبوسنة وصربيا وإسبانيا، إلى جانب الجزر السياحية وروسيا.

ويقول زياد نجار مدير طيران الشرق الأوسط في أبوظبي: «يوجد طلب قوي في الصيف، حيث إشغال الرحلات إلى لبنان عالٍ جداً منذ الآن ويستمر للموسم الصيفي».

ويشير: «لا يمكن المقارنة بالعام الماضي، حيث توقفت الرحلات والمطارات، ولكن في الموسم الجاري مع انتشار التطعيمات، ورفع قيود السفر، شجع ذلك الكثيرين على السفر للصيف الجاري».