«سياحة أبوظبي» تكشف عن «القائمة الخضراء» المحدثة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر» عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد - 19»، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. ذلك وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وتضم القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ 24 يونيو 2021، 31 وجهة، وهي أذربيجان وإسبانيا وأستراليا وإسرائيل والبرتغال والدنمارك والسعودية والسويد والصين وألمانيا، إضافة إلى المغرب والنرويج والنمسا والولايات المتحدة الأميركية واليابان وأوزبكستان وآيسلندا وإيطاليا وبروناي وبوتان وتايوان، فضلاً عن جرين لاند وسنغافورة وسويسرا وفنلندا وكوريا الجنوبية ومالطا وموريشيوس ومولدوفا ونيوزيلندا هونج كونج.