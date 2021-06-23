السيولة تواصل تدفقها إلى الأسواق المالية

أبوظبي (وام)

حافظت أسواق المال الإماراتية على مكاسبها رغم عمليات المضاربة وجني الأرباح التي سيطرت على حركة تعاملات عدد من الأسهم، ونجحت مؤشراتها بالبقاء عند مستويات قوية، وذلك وفقاً لما تظهره معطيات التحليل الفني.

وواصلت السيولة تدفقها بقوة إلى قاعات التداول، مما رفع من إجمالي قيمة التداول خلال 4 جلسات الى نحو 5.4 مليار درهم، منها 1.38 مليار درهم سجلت في جلسة اليوم قبل الأخير من التعاملات الأسبوعية. وجاء الدعم الأكبر للأسواق من قطاعي العقار والبنوك على وجه الخصوص، وهما القطاعان الاثقل وزناً في الأسواق، مما شكل دعماً لاحتفاظ المؤشرات بقوتها. وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة 0.40%، بالغاً مستوى 2868 نقطة، فيما أقفل المؤشر العام بالقرب من مستواه السابق 6642 نقطة. وواصل سهم «إعمار» المدرج في سوق دبي المالي تألقه مرتفعاً إلى مستوى 4.23 درهم، ولحق به في الاتجاه نفسه سهم «إعمار مولز» إلى 2.09 درهم، وسهم «داماك» إلى 1.30 درهم و«أرامكس» 3.98 درهم.

وفي سوق العاصمة، ارتفع سهم «الدار العقارية» إلى 3.83 درهم، وسط استمرار عمليات التجميع على السهم، كما صعد سهم بنك أبوظبي الأول إلى 16.60 درهم، وارتفع سهم الشركة العالمية القابضة إلى 97.15 درهم. واستحوذ سوق العاصمة، كما جرت على العادة، على الجزء الأكبر من سيولة التداول خلال جلسة أمس والتي بلغت قيمتها 1.15 مليار درهم.