«رفينيتيف» تستعيد خدماتها بعد انقطاع

سنغافورة (رويترز)

قالت «رفينيتيف» المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، إن منصة البيانات والمعلومات التابعة لها «أيكون» شهدت انقطاعاً استمر ساعات عدة، أمس الأربعاء، قبل عودة الخدمات.

وقالت «رفينيتيف»، إن الخدمات بدأت تواجه مشكلات الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، إذ تضررت بنوك وشركات مالية أخرى خلال جلسة التداول في آسيا. واشتكى عملاء آخرون على «تويتر» مع بدء جلسة التداول الأوروبية، لكن لم يتضح عدد المستخدمين المتضررين. وذكرت «رفينيتيف» أنها علمت بوجود مشكلات لدى بعض المستخدمين الذين لا يمكنهم الدخول إلى بعض منتجاتها وخدماتها.

وقالت، في مذكرة للعملاء اعتذرت فيها عن الانقطاع: «عادت الخدمة اعتباراً من 0751 بتوقيت جرينتش بعد تحرك فرق الدعم في (رفينيتيف) لإعادة تشغيل الخوادم».

وعانى «أيكون» انقطاعاً طويلاً دام ساعات في أبريل.

واستكملت مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية استحواذها على «رفينيتيف» في يناير في صفقة بقيمة 27 مليار دولار. و«رفينيتيف» لديها أكثر من 40 ألف عميل و400 ألف مستخدم. وتدفع «رفينيتيف» أموالاً لـ«تومسون رويترز» نظير الأخبار التي تنشرها على منصات «رفينيتيف». وتملك «تومسون رويترز» حصة أقلية في بورصة لندن للأوراق المالية.