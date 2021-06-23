تأجيل عمومية غرفة الفجيرة إلى الرابع من يوليو المقبل

الفجيرة (وام)

قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للسنة الثانية المنتهية من الدورة الرابعة عشرة الحالية، إلى الرابع من يوليو المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وشدد سرور حمد عبيد الزوهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية حضور الأعضاء المنتسبين للغرفة الاجتماع المقرر عقده ، في قاعة المسرح بمبنى الغرفة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا. وأوضح أن اجتماع الجمعية العمومية القادم سيعقد بمن حضر بناءً على نص المادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2011 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.