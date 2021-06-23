«أبوظبي للجودة»: 7842 مهنياً يجتازون «مطابقة التمديدات الكهربائية»

أبوظبي (وام)

منح مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 7842 مهنياً متخصصاً شهادة اجتياز برنامج مطابقة خدمات الأفراد العاملين في التمديدات الكهربائية للعمل في المؤسسات المتخصصة في المجال ذاته على مستوى إمارة أبوظبي بما يسهم في تفادي الحرائق والضرر على المستهلكين واستهلاك المباني.

وقال المهندس بدر خميس بني شميلي مدير إدارة خدمات تقييم المطابقة في تصريحات إن برنامج مطابقة التمديدات الكهربائية يهدف إلى التأكد من كفاءة العمالة في 6 مهن متخصصة في التمديدات الكهربائية الداخلية وهي «مهندس أول كهرباء ومهندس كهرباء ومساعد مهندس ومشرف فني وكهربائي ومساعد كهربائي».

وأضاف الشميلي أن البرنامج ساهم في تحقيق رفع كفاءة العمالة في إمارة أبوظبي من خلال تصنيف العمالة إلى فئتين وهما «عمالة ماهرة وعمالة غير ماهرة» من أجل حماية المستهلك من المخاطر المتواجدة في التمديدات الكهربائية والتأكد من كفاءة العمالة لتفادي الحرائق والضرر على المستهلكين واستهلاك المباني لفترة زمنية طويلة ولهذا فإن لتطبيق البرنامج مردودا إيجابيا كبيرا على الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية للأمن والسلامة في هذا المجال.

وأشار إلى حرص قطاع خدمات المطابقة والمواصفات في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على تفعيل كافة الأنشطة التشغيلية للقطاع والتي تهدف إلى دعم عمل الشركاء من القطاعين العام والخاص للمساهمة في تطوير منظومة عملهم والارتقاء بمعايير الجودة والسلامة ورفع كفاءة العاملين في المجالات المختلفة وأن هناك عمليات تواصل مستمرة من خلال آليات التعاون مع الجهات المختصة لتوفير البرنامج لكافة الشركات في المجال كما إن هناك مراكز للتسجيل والتقييم تقدم خدمة تطبيق البرنامج.

وأضاف أن قطاع خدمات المطابقة والمواصفات يتعاون مع الجهات التنظيمية للتأكد من تطبيق الشركات والمقاولين من عمل البرنامج من خلال الترخيص للعمالة الماهرة وهو متطلب رئيس لتفعيل البرنامج .. مشيراً إلى أن هناك رقابة دورية من القطاع بعد الانتهاء من تدريب العاملين وفقا لاشتراطات البرنامج.