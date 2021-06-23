1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 286 مبايعة بقيمة 623.91 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 154.05 مليون درهم، و266 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 469.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.