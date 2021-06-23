بروكسل تصادق على خطة فرنسا للنهوض الاقتصادي

باريس (أ ف ب) حازت فرنسا الأربعاء على ضوء أخضر من المفوضية الأوروبية بشأن برنامجها للنهوض الاقتصادي بقيمة 100 مليار يورو، من بينها 40 ملياراً ستوفرها منح أوروبية، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

وقالت فون دير لايين من حدائق قصر الإليزيه رافعة الملف الفرنسي إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون «أنا سعيدة لإعلان أنّ المفوضية تدعم خطة النهوض الفرنسية». بالنسبة لخطة الإنعاش الفرنسية، قال ماكرون «هذا يعادل دفع 40 مليار يورو لفرنسا حتى عام 2026، وهي مساهمة كبيرة للغاية».

من المفترض أن يتم سداد الدفعة الأولى بنحو 5 مليارات يورو في أغسطس، وفقاً لمستشار لقصر الإليزيه ثم الثانية بأقل من 5 مليارات في الخريف. من بين 100 مليار يورو تم صرف نحو 36 مليار يورو وفقاً لميزانية وزارة الاقتصاد والمال التي تتوقع الحصول على 70 مليارا بحلول نهاية العام.

وتنص الخطة الفرنسية بشكل خاص على استثمارات في التحول البيئي والرقمي، بالإضافة إلى تدابير لصالح القدرة التنافسية للشركات وتوظيف الشباب.