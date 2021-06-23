مخاوف التضخم تهبط بأسهم أوروبا

لندن (رويترز) - ظلت الأسهم الأوروبية دون مستويات قياسية اليوم الأربعاء، إذ طغت مخاوف التضخم على بيانات تظهر ارتفاعا في نشاط الأعمال في يونيو، في حين هوت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة الفرنسية على خلفية خفض تصنيفات من جانب إتش.إس.بي.سي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة، إذ نزل سهما كيرنج وهرمس الفرنسيتين 3.0 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب بعد أن قال إتش.إس.بي.سي إن سوق السلع الفاخرة "قد تأخذ قسطا من الراحة لأنها قد تكون في وضع جيد بالفعل".

وهوى مؤشر التجزئة الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة.

وكانت البورصتان الفرنسية والألمانية من بين أكبر الخاسرين على الرغم من بيانات أظهرت ازدهارا في نشاط قطاع الخدمات في يونيو بكلا البلدين وسط تخفيف قيود مرتبطة بفيروس كورونا.

