سوق دبي يتصدر ارتفاعات بورصات الخليج

دبي (رويترز) - أغلقت سوق الأسهم في دبي على ارتفاع اليوم الأربعاء بفضل مكاسب أسهم العقارات، فيما لم يطرأ تغير كبير على أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية. وزاد مؤشر دبي الرئيس 0.4 بالمئة إلى 2868 نقطة وارتفع سهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة كما صعد سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية 1.5 بالمئة. سددت حكومة دبي سندات بقيمة 500 مليون دولار استحقت يوم الثلاثاء فيما قالت إنه علامة على الاستقرار المالي على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا. وزاد سهم داماك العقارية 1.6 بالمئة. وقالت شركة داماك العقارية يوم الثلاثاء إن مؤسسها أرجأ مساع لإلغاء إدراج الشركة في البورصة بعد أن بدأت الجهة التنظيمية المعنية بالأوراق المالية في الإمارات مراجعة للعملية. وقدم حسين سجواني عرضا بقيمة 595 مليون دولار هذا الشهر لشراء حصص الأقلية في داماك العقارية التي أدارها لنحو عقدين.

وفي سوق أبوظبي، هبط المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة إلى 6643 نقطة بفعل نزول سهم شركة اتصالات 0.5 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري واحد بالمئة.

وظل المؤشر السعودي الرئيسي مستقرا عند 10894 نقطة، إذ عوضت مكاسب أسهم العقارات تراجع أسهم الاتصالات والأسهم المالية. وتراجع سهم شركة الاتصالات السعودية 1.8 بالمئة. ويدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية، وذلك مع سعي صندوق الثروة السيادي لتسييل بعض أصوله.

وارتفع مؤشر سوق البحرين 0.4 بالمئة إلى 1579 نقطة، وزاد مؤشر الكويت 0.2 بالمئة إلى 7018 نقطة، وصعد المؤشر في سوق مسقط 0.3 بالمئة إلى 4048 نقطة.

وانخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة إلى 10767 نقطة متأثرا بنزول سهم بنك قطر الإسلامي واحدا بالمئة وانخفاض سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة إلى 10273 نقطة، إذ ربحت معظم الأسهم ومن بينها سهم شركة أبوقير للأسمدة الذي أغلق على ارتفاع 2.5 بالمئة.











