«مبادلة» تستحوذ على 2.6% في «إي أن+»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة مبادلة للاستثمار أنها استحوذت على حصة قدرها 2.6% في شركة EN+، وهي من الشركات الرائدة عالمياً في قطاعي الألمنيوم منخفض الكربون والطاقة المتجددة. وبموجب هذا الاستحواذ، أصبح إجمالي حصة مبادلة في الشركة 2.86% على أساس مخفف بالكامل.

وتعادل الحصة الجديدة التي تم الاستحواذ عليها 16,641,700 سهم من إجمالي الأسهم العادية لهذه الشركة المدرجة في سوق موسكو للأوراق المالية ويتم تداول شهادات الإيداع العالمية لأسهمها في سوق لندن للأوراق المالية.

وقال فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج شركة "مبادلة" للاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة: "حققت شركة EN+ تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة وهي مؤهلة لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. وتتمتع الشركة بموقع ريادي في قطاعي الطاقة النظيفة والألمنيوم، ونحن سعداء بانضمامها إلى محفظة استثمارات مبادلة الناجحة والمتنامية في روسيا".

ومن جانبه، قال لورد باركر أوف باتيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة EN+: "نحن سعداء بقرار مبادلة زيادة حصتها في EN+، الأمر الذي يؤكد قدرة شركتنا على اجتذاب مستثمرين عالميين في مستوى مبادلة. إن مبادلة معروفة بالتزامها بالاستثمارات التي تحقق أثراً إيجابياً مستداماً ولذا فانضمامها إلينا يعزز من الثقة في استراتيجيتنا التي تهدف إلى قيادة قطاعنا نحو الاقتصاد منخفض الكربون." تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم (243.4 مليار دولار) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، من بينها استثمارات كبيرة في شركة "مصدر" الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الرائدة في إنتاج الألمنيوم.