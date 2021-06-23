نزول «حاد» لمخزونات الخام والبنزين الأميركية

واشنطن (رويترز) - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين تراجعت بشكل حاد في أحدث أسبوع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو إلى 459.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض 3.9 مليون برميل.

ونزل مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 225 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وتراجعت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.1 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى زيادة 833 ألف برميل.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل إلى 138 مليون برميل، في مقابل توقعات لارتفاع 1.1 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 430 ألف برميل يوميا.