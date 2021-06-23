«ناسداك» يبلغ مستوى قياسياً

نيويورك (رويترز) - بلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا بعد فترة وجيزة من الفتح اليوم الأربعاء فيما يركز المستثمرون بشكل وثيق على بيانات أنشطة الأعمال بعد أن سعى مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتهدئة المخاوف من تقليص حاد للتحفيز النقدي.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 10.1 نقطة أو ما يعادل 0.07 بالمئة إلى 14263.381 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي ثلاث نقاط أو ما يعادل 0.01 بالمئة إلى 33948.54 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.8 نقطة أو ما يعادل 0.07 بالمئة إلى 4249.27 نقطة.

