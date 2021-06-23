3.9 مليار دولار سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات

دبي (الاتحاد) كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، مبني على بيانات «يورومونيتر» أن سوق تجارة التجزئة الإلكترونية قد حققت في دولة الإمارات أعلى مستوياتها خلال العام 2020 مدفوعةً بالطلب بسبب جائحة كورونا، ووصلت قيمتها إلى 3.9 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 53% مقارنةً بالعام 2019. وبين التحليل أن حصة التجارة الإلكترونية في سوق التجزئة بالدولة ارتفعت من 2% في العام 2015 إلى 8% خلال العام 2020. وتوقع التحليل أن قيمة سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات ستبلغ بحلول عام 2025 حوالي 8 مليارات دولار، وأن ترتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.4% في الفترة 2020 2025. وأشار التحليل إلى دولة الإمارات تتمتع بأعلى معدل لاستخدام الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغ 66% مما أثر على نمو التجارة عبر الهواتف النقالة في الدولة، لافتاً إلى أن حصة هذه التجارة من سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات قد ارتفعت من 29% في 2015 إلى 42% في 2020. وبلغت قيمة تجارة التجزئة عبر الهاتف النقال في العام 2020 في الإمارات 1.6 مليار دولار بزيادة قدرها 56% عن العام السابق. ويتوقع أن تبلغ قيمة هذه التجارة 3.9 مليار دولار بحلول عام 2025 وأن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 18.9% في الفترة 2020 2025. وأشار التحليل إلى أن المحركات الرئيسية لسوق التجارة الإلكترونية في الإمارات تتمثل في الدخل المرتفع للسكان، والمعدل المرتفع لاستخدام الإنترنت (99%)، ووجود شبكة متطورة للوجستيات النقل، وأنظمة الدفع الرقمية الحديثة، وتزايد عدد الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا، والدعم الحكومي القوي مثل مبادرة دبي الذكية 2021.