«ناسداك دبي» تدرج أول صندوق «بتكوين» في الشرق الأوسط

حسام عبدالنبي (دبي) أدرجت شركة 3iQ، لإدارة الأصول الرقمية والتي تتجاوز قيمة أصولها المُدارة 2.5 مليار دولار كندي، اليوم، رسمياً صندوق بتكوين التابع لها في بورصة ناسداك دبي، كأول صندوق بيتكوين رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

واحتفالاً بالإدراج، قرع فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة3iQ، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين البارزين في 3iQ وشركات الاستشارات المتعاونة معها.

وتتولى شركة 3iQ إدارة الصندوق، الذي يُتيح الاستثمار غير المباشر في عملة بتكوين من خلال تداول وحداته ضمن بيئة أسواق مالية متطورة وشفافة، مع إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية في المدى البعيد، الأمر الذي يوفر للمستثمرين أداة بديلة ومُيسرة عوضاً عن الاستثمار المباشر في العملة الرقمية.

تنويع المحافظ

وقال فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 3iQ: إن إدراج صندوق البيتكوين في ناسداك دبي يدشن التوسع الرسمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان دخول هذه المنطقة ضمن خطط الشركة منذ إطلاق الصندوق في تورونتو العام الماضي.

وأكد أن الصندوق سيستفيد من بيئة دبي التنظيمية عالمية المستوى والداعمة لنمو أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد، خاصة أن دبي أصبحت مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية و«البلوك تشين»، معرباً عن اعتقاده بأن صندوق بتكوين قادر على توفير قيمة هائلة للمستثمرين الإقليميين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال هذه الفئة من الأصول وضمن إدراج منظم.

وأوضح باي، أنه أصبح بمقدور المستثمرين من خلال الإدراج المزدوج للصندوق نقل وحداته من بورصة تورونتو إلى ناسداك دبي (والعكس صحيح)، إضافة إلى شراء الوحدات مباشرة في ناسداك دبي، مشيراً إلى أن شركة 3iQ قامت بتعيين شركة دلما كابيتال وشركة كناكورد جنيوتي كمديرين مُشاركين للتوسع الإقليمي للصندوق (خاضع للموافقات التنظيمية)، كما عيَّنت أيضاً شركة بي اتش ام كابيتال كمزوّد سيولة للصندوق.

الاستثمارات البديلة

ومن جهته، قال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «تعمل ناسداك دبي بدأب لقيادة جهود تطوير أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يواكب تطلعات مختلف المتعاملين، مؤكداً أن بيئة العمل المتكاملة التي توفرها البورصة تضعها في مكانة مثالية لجذب المزيد من الإدراجات، سواء من إصدارات أسواق رأس المال التقليدية أو هياكل الاستثمارات البديلة.

وبدوره، ذكر حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، أن اختيار شركة 3iQ لإدراج صندوق بتكوين التابع لها في ناسداك دبي، يعد دلالة قوية على ما تمتلكه البورصة وما تتيحه دبي من أُطر عمل وقواعد تنظيمية وبنية أساسية متطورة وجاذبة، منبهاً أن هذه الخطوة تعطي دفعة مهمة لجهود دبي المتواصلة من أجل تلبية وتجاوز، متطلبات المستثمرين الساعين إلى الاستثمار بسلاسة ضمن هذه الفئة الجديدة من الأصول، وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في الإمارات وخارجها.

أداة استثمار منظمة

وأفاد زاكاري سيفاراتي، الرئيس التنفيذي لشركة دلما كابيتال مانجمنت، بأن صندوق البيتكوين من 3iQ يقدم 3 مزايا رئيسية للمستثمرين الإقليميين وهي الدخول بسهولة إلى هذه الفئة البديلة من الأصول عبر أداة استثمار منظمة وشفافة مع بنية تحتية قوية للسوق، وكذلك توافر الأمان في الاستثمار نظراً لوجود وحدات الصندوق داخل دولة الإمارات، معتبراً أن تلك المزايا تمكن المستثمرين من التغلب على أهم المشكلات التي كانت تواجههم عند الرغبة في الاستثمار في العملات المشفرة.

19 إدراجاً منذ بداية العام

أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، أن بورصة ناسداك دبي تشهد نشاطاً ملموساً، ففي عام 2020 تمت 26 عملية إدراج على مدار العام، ثم شهدت البورصة 19 عملية إدراج منذ بداية العام الحالي، معرباً عن تفاؤله بالأداء خلال الفترة المتبقية من العام، نظراً لاستضافة إكسبو 2020 دبي وانتعاش القطاع العقاري، إلى جانب الثقة في منظومة الإمارات وتعاملها مع الأزمة، ما جعل دبي وجهه جاذبة للشركات العالمية لتأسيس أعمالها في الدولة، وتالياً تم جذب أصول وسيولة للبورصات المحلية.

وأعلن علي، في تصريحات للصحفيين، أن إدراج الصناديق الاستثمارية في «ناسداك دبي» يعد أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل النظام التشريعي المتطور والمقومات التي تعطي الثقة للمؤسسات المالية والاستثمارية، منوهاً أنه رغم التحديات الحالية، إلا أن بورصات دبي (سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي) نجحتا في التعامل مع تلك التحديات، بدليل أن هناك أكثر من 200 إدراج وتوافر الأصول المتنوعة التي اجتذبت مستثمرين مسجلين من 204 جنسيات مختلفة، إلى جانب حرص البنوك العالمية على التعامل والذي يظهر ثقة المستثمرين العالميين في أداء بورصات دبي.

