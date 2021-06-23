«ماجد الفطيم» تتوقع عودة إيرادات التجزئة لما قبل «الجائحة»

دبي (رويترز) قالت شركة ماجد الفطيم، اليوم الأربعاء، إن إيرادات التجزئة في الإمارات في الربع الأخير من العام الجاري ستتجاوز على الأرجح تلك المسجلة قبل «الجائحة»، مع تطعيم المزيد من الناس بلقاح الوقاية من المرض وانطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي». وتدير «ماجد الفطيم»، المملوكة للقطاع الخاص، 28 مركز تسوق، بما في ذلك في الإمارات ومصر والسعودية، وتملك حقوق امتياز علامات تجارية، مثل أبركرومبي آند فيتش ولولوليمون أثليتيك.

وفي حديثه عن أداء الشركة في مجال التجزئة بالإمارات، قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي للمجموعة «نشهد تعافياً قوياً جداً في الإنفاق بالمتاجر التقليدية من ناحية التسوق». وأضاف: «حجم الإنفاق ينمو بوتيرة أكبر من الزيادة في عدد المتسوقين فالحقيقة هي أن الناس لديهم دافع أكبر للخروج إلى مراكز التسوق وينفقون أكثر عندما يخرجون». وتابع: إن إيرادات الربع الرابع ستتجاوز مثيلتها في الفترة نفسها عام 2019 أي قبل بدء «الجائحة». وقال بجاني، الذي لم يكشف عن أرقام، إن إيرادات التجزئة التي تحققت في الإمارات تقترب الآن من مستويات 2019.

وتشمل مراكز التسوق التي تملكها شركة ماجد الفطيم في الإمارات «مول الإمارات» في دبي الذي يضم منحدرا مغطى للتزلج، كما تملك الشركة فنادق وأصولاً أخرى، من بينها عقارات سكنية. والإمارات بها واحد من أسرع برامج التطعيم. وسيقام معرض «إكسبو 2020»، الذي يتوقع المسؤولون أن يجذب 25 مليون زائر من الداخل والخارج، من أكتوبر إلى مارس. وقال بجاني، إن «مول عمان» التابع للشركة ويقع في مسقط عاصمة سلطنة عمان وتأخر افتتاحه بسبب «الجائحة»، من المقرر أن يفتح أبوابه في سبتمبر.