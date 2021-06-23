النفط يبلغ أعلى مستوى خلال عامين

لندن (رويترز) - تجاوز النفط اليوم الأربعاء 75 دولارا للبرميل ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، بعد أن عزز تقرير للقطاع بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة وجهات النظر بشأن شح الإمدادات في السوق مع تنامي السفر في أوروبا وأميركا الشمالية.

وقال مصدران بالسوق إن معهد البترول الأميركي أفاد بأن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من المتوقع 7.2 مليون برميل. ومن المقرر صدور أرقام المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية بحلول الساعة 14.30 بتوقيت جرينتش.

وصعد سعر خام برنت 81 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 75.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 08.24 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 عند 75.64 دولار. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 73.34 دولار للبرميل ليقترب بذلك من أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وارتفع سعر برنت أكثر من 45 بالمئة منذ بداية العام بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومع تنامي الطلب بفضل تخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا. ويتحدث بعض المسؤولين التنفيذيين في القطاع عن عودة الخام إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول يوليو. وقال مصدران في أوبك+ أمس الثلاثاء إن المجموعة تبحث تخفيفا أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي اعتبارا من أغسطس لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.

