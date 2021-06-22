اقتصادية دبي: تمديد تسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي» حتى 30 يونيو

دبي (الاتحاد)

أشارت اقتصادية دبي عن تمديد الموعد النهائي للشركات المسجلة في دبي لتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي في السجل التجاري حتى 30 يونيو الجاري، وذلك في إطار تنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي»، وتفادياً للإجراءات القانونية المترتبة على عدم التسجيل. وتدعو اقتصادية دبي الشركات المسجلة في إمارة دبي المبادرة للتسجيل وتقديم بيانات المستفيد الحقيقي من خلال الخدمات الإلكترونية https://eservices.dubaided.gov.ae/BeneficiaryOwner.

وأوضحت اقتصادية دبي أن «المستفيد الحقيقي» هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال امتلاكه أكثر من 25 في المائة من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25 في المائة أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة. ويعد تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي جزءاً هاماً من تعزيز امتثال الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وتضم المعلومات المطلوبة لتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي كلاً من: الاسم، الجنس، رقم الجواز، الجنسية، رقم الهاتف المتحرك وعنوان الإقامة، ويشمل ذلك جميع المنشآت المُرخصة في إمارة دبي بكافة فئاتها سواء (تجارية، مهنية، أو صناعية) وأشكالها القانونية.