انخفاض المؤشر العام لأسعار المستهلك في الفجيرة

الفجيرة (وام)

كشف تقرير لمركز الفجيرة للإحصاء حول مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن شهر مايو 2021 ، انخفاضاً في نسبة التغير السنوي للمؤشر العام لأسعار المستهلك بنسبة -0.10% مقارنة بشهر مايو 2020. وأوضح التقرير أن نسبة التغير السنوي انخفضت في عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك وهي الملابس وملبوسات القدم -8.71%، الاثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها -6.36%، مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة -0.23% وفي السلع والخدمات المتنوعة -0.15%.

وفي المقابل تحقق ارتفاعاً في التغير السنوي في عدد من مجموعات سلة المستهلك، وهي مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.20%، مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 0.02% ومجموعة النقل 5.38%.

وبقي مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مستقراً في كل من مجموعة التبغ، مجموعة الصحة، الاتصالات، خدمات التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق. كذلك من خلال التقرير تمت مقارنة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بين شهري مايو 2021 وابريل 2021 للوقوف على أحدث التغيرات في مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك على المستوى الشهري. وحدث انخفاض على المستوى الشهري في نسبة التغير بمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إمارة الفجيرة بنسبة -0.16% خلال شهر مايو 2021 مقارنة

بشهر أبريل 2021.