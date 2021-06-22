4 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

ارتفعت وتيرة التحسن في الأسواق المالية المحلية كما كان متوقعاً، وسط زيادة شهية التداول من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية، مما رفع من قيمة الصفقات المبرمة مع نهاية الجلسة إلى نحو 1.45 مليار درهم تقريباً، وهو ما دفع بإجمالي قيمة التداول لبلوغ مستوى 4 مليارات درهم خلال 3 جلسات.

وجاء التحسن الذي شهدته الأسواق بدعم من النشاط الذي شهدته شريحة من الأسهم القيادية، خاصة المدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك، وذلك بحسب ما يظهر الرصد اليومي للتعاملات.

وفي ظل النشاط الذي شهدته الأسواق، فقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 053% بالغاً مستوى 6650 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2856 نقطة بزيادة نسبتها 0.29% مقارنة مع اليوم السابق.

وسجل سهم إعمار العقارية نشاطاً قوياً، قافزاً إلى حاجز 4.17 درهم، الأمر الذي انعكس إيجابياً على بقية الأسهم، ومن ضمنها سهم إعمار للتطوير الصاعد إلى 3.86 درهم وإعمار مولز 2.07 درهم، فيما أغلق سهم بنك الإمارات دبي الوطني عند 13.90 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 16.58 درهم، وسهم شركة الدار العقارية 3.82 درهم، واتصالات 22.22 درهم، والشركة العالمية القابضة 97.10 درهم. يشار إلى أن قيمة التداولات بلغت في سوق العاصمة خلال جلسة أمس 1.235 مليار درهم، فيما وصلت في سوق دبي إلى 212 مليون درهم تقريباً.