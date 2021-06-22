«الاتصالات والحكومة الرقمية» تحصل على جائزتين عالميتين

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على جائزة أفضل جهة عن فئتي «أفضل فريق مشتريات» و«أفضل جهة مستدامة في الخدمات والمنتجات»، وذلك ضمن «جوائز أفضل الأعمال Best Business Award»، والتي تعد من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة، وبهذا الانجاز تكون الهيئة أول جهة اتحادية تحصل على هاتين الجائزتين في مجال المشتريات والتوريد على مستوى المنطقة.

وحول هذه الجوائز قال محمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة: على مدى السنوات الخمس الماضية، طورت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية فريق المشتريات من خلال التركيز على تعزيز التكنولوجيا، والاستثمار في الكوادر البشرية ليصبحوا ممارسين مهنيين مؤهلين في مجال المشتريات والتوريد، كما عززت الهيئة علاقاتها مع الموردين من خلال إطلاق عدة مبادرات ومشاريع لتقنين التكاليف».

وأضاف: «إننا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نحرص دوماً على تعزيز علاقاتنا مع الموردين بهدف ضمان مصالح جميع الأطراف، وتحقيق أفضل العوائد من عمليات الشراء، بما يضمن تقديم الهيئة لأفضل الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق سعادة المتعاملين».