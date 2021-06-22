الأسهم الأوروبية تصعد بدعم السلع الأولية

لندن (رويترز) - أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الثلاثاء مع استفادة أسهم قطاعي التعدين والطاقة من استقرار أسعار السلع الأولية بينما يترقب المستثمرون كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة. وصعدت أسهم شركات التعدين 1.3 بالمئة مع استقرار أسعار المعادن الصناعية فيما يبدو بعد قفزة حادة مؤخرا.

وارتفعت أسهم شركات الكيماويات 1.1 بالمئة إلى مستوى قياسي مع تفضيل المستثمرين قطاعات من المرجح أن تكون أكبر مستفيد من تعاف اقتصادي هذا العام.

وجاء بين الرابحين أيضا القطاعات الحساسة للنمو الاقتصادي مثل البنوك والصناعة وسط إشارات إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يبدأ قريبا زيادة أسعار الفائدة.

وتنتظر السوق شهادة باول في الكونجرس الأميركي في وقت لاحق اليوم.

وقال محللون أنه إذا عبًر باول عن اعتقاد بأن تطبيع السياسة النقدية ينبغي أن يبدأ في الأشهر المقبلة فإن الأسهم والأصول الأخرى العالية المخاطر من المرجح أن تعاود التراجع.

وبعد أن سجلت أسوأ أسبوع لها في أربعة أشهر يوم الجمعة تلقى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دعما من تعليقات مشجعة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن النمو الاقتصادي.

ومن بين القطاعات الأوروبية الرابحة في جلسة اليوم، صعدت أسهم شركات النفط والغاز 0.9 بالمئة مع تعافي أسعار النفط من خسائرها التي منيت بها مؤخرا في حين جاء القطاع العقاري بين أكبر الرابحين.

وارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه 0.5 بالمئة بعد أن قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده تعمل على تخفيف قيود السفر للأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كامل.

