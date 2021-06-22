شركة إماراتية-سعودية ناشئة تحصل على 50 مليون دولار

دبي (رويترز) - قالت شركة تابي، وهي منصة للتسوق مع الدفع الآجل تعمل في السعودية والإمارات حيث لا يدفع المتسوقون فوائد على الشراء بالتقسيط، اليوم الثلاثاء إنها حصلت على تمويل ديون بقيمة 50 مليون دولار ستستخدمه في رأس المال العامل.

وستقدم بارتنرز فور جروث، ومقرها كاليفورنيا، هذا التسهيل، الذي قالت تابي إنه «أكبر تسهيلات ديون تجمعها شركة متخصصة في مجال التقنية المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وقال الرئيس التنفيذي حسام عرب لرويترز «هذا فقط لتمويل المعاملات التي تجري على منصتنا».

ومن المتوقع أن يمول الدين عمليات على مدار العام المقبل تقريبا ويمكن زيادة التسهيلات.

تابي واحدة من العديد من شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم ائتمانا قصير الأجل عبر الإنترنت وتقول إنها تستفيد لأن الجائحة تسرع التحول نحو الإنفاق والمدفوعات عبر الإنترنت.

وهذا العام، جمعت تمارا التي مقرها السعودية تمويل رأس مال وتمويل دين بقيمة 110 ملايين دولار، بينما قالت شركة زيب الأسترالية إنها ستستحوذ على أسهم في سبوتي التي مقرها دبي مقابل 16 مليون دولار.

كانت تابي، التي مقرها دبي، جمعت تمويل رأسمال بقيمة 32 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019.

وقال عرب إن تابي ستبدأ العمل في جميع الدول الخليجية العربية الست بنهاية العام الجاري.