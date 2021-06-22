حكومة دبي تسدد سندات بنصف مليار دولار

دبي (الاتحاد) أعلنت حكومة دبي، مُمثَّلةً في دائرة المالية، عن سداد سندات بقيمة 500 مليون دولار، بما يعادل مليار و837 مليون درهم، في موعد استحقاق سدادها في 22 يونيو 2021. وكانت صُدّرت في 22 يونيو 2011 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. وأوضحت دائرة المالية أنها استردّت السندات كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة.

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية إن حكومة دبي استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة، مؤكّدًا أن الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية وسوف تمكنها من الوفاء بأي التزامات مقبلة في وقتها المحدّد.

وأضاف: "بتوفيق من الله وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة وما أعقبها من إجراءات مدروسة اتبعتها الحكومة في الإنفاق الرشيد وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، نجحنا في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة العالمية الراهنة، وبدء التعافي من تداعياتها". وكانت حكومة دبي استخدمت التمويل المذكور في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة والتي تعد من أهم مقومات تميز اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية كمركز عالمي متطور للأعمال، إذ تم توظيف التمويل في إنشاء مبنى الكونكورس 1 في مطار دبي الدولي، وإنجاز بعض المشاريع الحيوية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.