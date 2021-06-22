استطلاع: «الجيل الخامس» توفر وصولاً أفضل للإنترنت

أظهرت دراسة استطلاع، صادرة عن شركة سينا العالمية، أن ثلاثة أرباع المستخدمين في الإمارات والسعودية يخططون لزيادة سرعة الإنترنت لديهم في غضون الـ 24 شهرا القادمة.

ويعتقد 85٪ من المستخدمين في المملكة العربية السعودية و74٪ في دولة الإمارات بأن إتاحة شبكات الجيل الخامس 5G على نطاق واسع سيوفر لهم وصولاً أفضل للإنترنت.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة (54٪) والمملكة العربية السعودية (57٪) يعتقدون أن مستقبل الإنترنت سوف يكون مدفوعاً برغبتهم في استخدام الطاقة بكفاءة أعلى، وأن الغالبية العظمى (94٪ في كلا البلدين) تفكر في القيام بالمزيد من الأنشطة الافتراضية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وكشفت الدراسة أن العمل عن بعد يعتبر من بين المبادرات الجديدة، الأكثر شعبية (52٪) في المملكة العربية السعودية و42٪ في الإمارات العربية المتحدة. وسجلت هاتان الدولتان معدلات تفوق المعدلات العالمية عندما يتعلق الأمر بالاستشارات الصحية عن بعد أو حضور الاجتماعات أو المؤتمرات الافتراضية، حسب الدراسة.

وأكدت أن التقنيات الجديدة، بما في ذلك إنترنت الأشياء والجيل الخامس، تمتلك القدرة على زيادة كفاءة الطاقة. وتوضح الدراسة البحثية أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة لتبني المزيد من الأجهزة المتصلة. وبينما تسهم إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية في خلق كوكب أنظف بما يتماشى مع المعايير الخضراء، يلمس أكثر من 90٪ من المشاركين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الفوائد التي تجلبها هذه التقنيات، مع أسلوب حياة مريح وأسهل، وكفاءة محسّنة.