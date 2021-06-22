«ميبل» تؤجل الاستحواذ على أسهم «داماك»

دبي (الاتحاد) تلقت شركة داماك العقارية، خطاباً من شركة ميبل انفست كو ليمتد بخصوص تأجيل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ على أسهمها، بحسب إفصاح للشركة نشر على موقع سوق دبي المالي اليوم. وكانت شركة «مايبل إنفست كو ليمتد» المملوكة لـ"حسين سجواني" قد أعلنت مؤخراً ‫تقديمها عرضاً طوعياً مشروطاً للاستحواذ على كامل أسهم في رأس المال الصادر والمدفوع من «داماك العقارية».

وفي خطاب، قالت ميبل انفست، شركة الاستثمار المدعومة من مؤسس داماك حسين سجواني، إن إجراءات الاستحواذ ستتأجل لحين انتهاء هيئة الأوراق المالية والسلع من المراجعة.

وقال ممثل للهيئة لـ«رويترز» إنها «تستجلي بعض الحقائق والظروف» المتعلقة بعرض الاستحواذ، دون توضيح ما تبحث فيه تحديدا.

وقدم سجواني عرضا بقيمة 595 مليون دولار هذا الشهر لشراء حصص الأقلية في داماك العقارية التي أدارها زهاء عقدين.