«القابضة» تحصل على تصنيف ائتماني مرتفع

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «القابضة» (ADQ) اليوم حصولها على التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل Aa2 (مستقر) وAA (مستقر) من وكالتي التصنيف الائتماني «موديز» و«فيتش» على الترتيب. وتقدم هذه التصنيفات الائتمانية لأصحاب المصلحة من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات المالية والمستثمرين رؤية أوضح عن الثقة الائتمانية التي تحظى بها القابضة (ADQ). كما أنها توافق التصنيفات الصادرة عن حكومة أبوظبي والتي تؤكد على الموقف المالي القوي للشركة ودورها القيّم كشريك استراتيجي لحكومة أبوظبي. وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»:«تأتي هذه التصنيفات الائتمانية متوافقة مع الوضع المالي القوي لحكومة أبوظبي، كما تعكس الدور الأساسي الذي تلعبه محفظة أعمال «القابضة» (ADQ) في تنويع اقتصاد الإمارة. وباعتبارنا احدى المحركات الجديدة للنمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، تؤهلنا مكانتنا الراسخة لتحقيق المزيد من الازدهار على مستوى مجموعة قطاعاتنا وإدارة محفظة أصولنا».

من جهته، قال ماركوس دي كوادروس، رئيس الشؤون المالية لدى القابضة (ADQ): «تحرص «القابضة» (ADQ) على تطبيق مبادئها وقيمها التي تضمن لها تحقيق التقدم المستدام على مستوى إدارة محفظة أعمالها لمشاريع استثمارات رأس المال. وتعد هذه التصنيفات الائتمانية شهادة على ما نحققه من تقدم في مهمتنا لإيجاد القيمة لحكومة أبوظبي كونها مساهمنا وشريكنا الاستراتيجي. كما ستوفر لـ «القابضة» (ADQ) فرصا جديدة لتحقيق المزيد من التنوع وايجاد القيمة الأمثل في مشاريع رأس المال الخاصة بنا».