«المركزي السعودي» يمدد برنامجاً لدعم المشاريع الصغيرة

الرياض (رويترز) - قال البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء إنه قرر تمديد برنامج لإرجاء سداد المدفوعات لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ في الأول من يوليو.

وأضاف البنك في بيان أن البرنامج، الذي يهدف إلى دعم تلك الشركات أثناء جائحة كوفيد-19، بدأ في مارس 2020.

