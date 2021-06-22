«السيادي السعودي» يدرس بيع حصة في «الاتصالات»

الرياض (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية، مع سعي صندوق الثروة السيادي لتسييل بعض أصوله.

وقالت ثلاثة مصادر طلبت عدم نشر أسمائها لأن الأمر غير معلن أن الصندوق الذي تبلغ أصوله 430 مليار دولار عين جولدمان ساكس وذراع الاستثمار المصرفي للبنك الأهلي السعودي لترتيب العملية.

وأعلن الصندوق في يناير أنه ينوي مضاعفة أصولة إلى أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بحلول 2025 باستخدام مكاسب من أصول بلغت مرحلة النضج في استثمارات جديدة.

وقال أحد المصادر إن الحصة التي يدرسها الصندوق كبيرة، لكن لا يمكن الكشف عن قيمة أو حجم الحصة التي يحتمل بيعها.

ورفض الصندوق وجولدمان ساكس التعقيب في حين لم ترد الاتصالات السعودية والبنك الأهلي السعودي على طلبين للتعقيب.

يمتلك الصندوق حاليا نحو 70 بالمئة بالاتصالات السعودية، بقيمة حوالي 50 مليار دولار، وفقا لبيانات رفينيتيف وحسابات رويترز.

وارتفع سهم الشركة أكثر من 25 بالمئة منذ بداية العام وأغلق على 132.80 ريال (35.73 دولار) اليوم الثلاثاء.

إستراتيجية الصندوق هي بناء محفظة استثمارات دولية بينما يستثمر أيضا في مشروعات تسهم في خفض اعتماد المملكة على النفط.

وقالت مصادر لرويترز في أكتوبر إن الاتصالات السعودية تعمل على طرح عام أولي لذارع تطوير المنتجات والخدمات وعينت مستشارين في هذا الصدد.