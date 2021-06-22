بتكوين تصل إلى لهذا المستوى للمرة الأولى منذ يناير

لندن (رويترز) - انخفضت بتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمسة أشهر، متأثرة بحملة الصين في الآونة الأخيرة ضد العملات المشفرة.

وهبطت أكبر العملات المشفرة في العالم 6.4 بالمئة إلى 29614 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 يناير. وكانت متراجعة 4.2 بالمئة بحلول الساعة 12.32 بتوقيت جرينتش.