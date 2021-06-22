بتكوين تخسر 5.8% بعد خطوة الصين

هونج كونج (رويترز) - هبطت عملة بتكوين الرقمية المشفرة 5.8% خلال الجلسة اليوم الثلاثاء، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير، بعد ما عوضت بعض خسائرها بعد يوم من وصولها إلى أدنى مستوى في أسبوعين إثر تأكيد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) حملته على العملات المشفرة في البلاد وتقييده لقنوات تداولها بين السكان.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث تعاملات ثلاثة بالمئة إلى 32600 دولار بعد أن انخفضت بما يزيد على عشرة بالمئة أمس الاثنين. كما صعدت إثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، 2.8 بالمئة إلى 1940 دولارا بعد أن سجلت أمس أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع.

بدأت عمليات البيع المكثفة أمس بعد إعلان البنك المركزي استدعاء أكبر البنوك وشركات المدفوعات في الصين وحثها على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن تداول العملات المشفرة.

وتشير تحركات الأسعار اليوم إلى أن بعض المتعاملين المقيمين في آسيا كانوا يحاولون الاستفادة من عمليات البيع المكثفة.

