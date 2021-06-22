مصانع بريطانيا ترفع الأسعار

لندن (رويترز) - خلص مسح إلى أن المصنعين البريطانيين سجلوا أقوى نمو للإنتاج على الإطلاق، لكنهم يتوقعون أيضا رفع أسعارهم بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 40 عاماً، وهو ما يزيد مؤشرات تنامي الضغوط التضخمية.

وبلغ المؤشر الشهري لاتحاد الصناعات البريطاني لنمو الناتج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية أعلى مستوياته منذ بدء الاتحاد في تسجيل البيانات عام 1975، إذ سجل 37 نقطة، مدعوما برفع قيود مرتبطة بفيروس كورونا.

وارتفع مؤشر الاتحاد لدفاتر الطلبيات الشهرية إلى 19 نقطة في يونيو من 17 في مايو، وهو أعلى مستوى منذ 1988.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 18 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسعار في المسح إلى 46 من 38 في مايو، وهي أعلى قراءة منذ 1982 وتتخطى بفارق كبير متوسطها البالغ 3 نقطة.

