«أدنيك» تطلق شركة «سياحة 365»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إحدى الشركات التابعة ل «القابضة» (ADQ)، اليوم عن إطلاق شركة «سياحة 365»، والتي ستركز على توفير تجارب استثنائية في قطاع السفر والسياحة لزوار أبوظبي، وتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاع السياحي.

وأوضحت «أدنيك» أن إطلاق الشركة الجديدة يأتي انسجاما مع التوجهات لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية متميزة، والمساهمة في زيادة أعداد الزوار القادمين إلى الإمارة بهدف الترفيه، وتحسين تجارب الضيوف ما يؤدي إلى تمديد فترات إقامتهم، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء في القطاع السياحي بأبوظبي والدولة بشكل عام.

وستضمّ شركة «سياحة 365» تحت مظلتها شركتين تابعتين وهما «كابيتال إكسبيرينس» المتخصصة في إدارة الوجهات وفق أعلى المعايير، و«كابيتال للسفر» التي ستركز على العمليات التشغيلية المتخصصة في قطاع السفر.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» والشركات التابعة لها: «يندرج هذا الإعلان وفق استراتيجية أدنيك الرامية للمساهمة في تطوير قطاع السياحة بالإمارة من خلال تعزيز محفظة أعمالها في القطاع السياحي وتوسيعها لتشمل السياحة الترفيهية، الأمر الذي سيسهم وبشكل فاعل في تعزيز القيمة المضافة والعائد الاقتصادي لنشاطات المجموعة، كما ستلعب شركة»سياحة 365«دوراً حيوياً في الترويج لإمارة أبوظبي كأحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، وذلك من خلال التعاون مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرزهم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومختلف الشركات الوطنية والدولية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي».

وبين الظاهري أن الشركة الجديدة ستسهم في إنشاء قطاع سياحي حيوي ومستدام وقادر على تحقيق عوائد استثمارية مجدية في الإمارة، وذلك عبر إطلاق مجموعة من الشركات التي ستقوم بالترويج للقطاع السياحي والقطاعات المساندة له، والعمل على تأسيس شراكات واتفاقيات مع كبرى شركات السفر والسياحة العالمية، بالإضافة إلى طرح حزمة من البرامج والخدمات التي من شأنها أن تستقطب المزيد من السياح والزوار، وصولاً لتبني مفاهيم الابتكار والتطوير التي ستعمل على زيادة الحصة السوقية لإمارة أبوظبي وتعزيز مكانتها الإقليمية«.

وحرصت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض على اختيار فريق عمل متخصص يتمتع بالخبرة الدولية اللازمة لتمكين شركة»سياحة 365«من ريادة هذا القطاع، حيث تم الإعلان عن تعيين السيدة رولا جوني في منصب المدير التنفيذي لشركة»سياحة 365«، لتقود انطلاقة الشركة المتخصصة في إدارة وجهات السفر. ويحفل سجلّ جوني بخبرة تزيد على عشرين عاماً في قطاعات السفر والسياحة والضيافة، مما سيسهم في توسيع نطاق الرؤية الاستراتيجية للشركة وقدرتها التنافسية.

و قالت رولا جوني المدير التنفيذي لشركة سياحة 365:»ستقوم الشركة على مدار الشهور المقبلة باستكمال خططها الاستراتيجية القائمة على تضافر الجهود والإمكانات والتي ستساهم جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات المختصة للنهوض بواقع ومستقبل القطاع السياحي، كما ستقدم الشركات التي تعمل تحت مظلتها إضافة نوعية للعروض السياحية في الدولة ككل لزيادة أعداد الزوار إلى إمارة أبوظبي، بالإضافة للترويج المتواصل لكافة الأصول والبرامج المتاحة في مختلف دول العالم".