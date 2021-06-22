«الاتحاد للطيران» تطلق وجهة صيفية

أبوظبي (الاتحاد) تعتزم الاتحاد للطيران إطلاق رحلاتها إلى فيينا هذا الصيف، حيث سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيين باستخدام طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر اعتباراً من 18 يوليو 2021. وتمَ وضع مواعيد الرحلات بصورة مناسبة لتصل إلى فيينا في الصباح الباكر، بما يجعلها وجهة مثالية في نهاية الأسبوع بالنسبة للمسافرين بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا، حيث سيستمتع المسافرون إلى النمسا بالثقافة العريقة والمناظر الخلابة. وقد اختيرت العاصمة النمساوية مراراً كأكثر مدن العالم الملائمة للعيش.وتعتبر فيينا الوجهة المثلى بالنسبة لأعضاء ضيف الاتحاد الراغبين في استرداد أميالهم، حيث يمكنهم استخدام أميالهم في حجز المقاعد والفنادق وشركاء السيارات، بما يلبي احتياجات السفر الخاصة بهم. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران أطلقت مؤخراً خدمة «معتمد لسفر» لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف، من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار. ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. للاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة «إدارة حجزي» للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة. ولتعزيز خيارات السفر، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر من المنزل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com/homecheckin قبل سبع ساعات من موعد الرحلة. وتتضمن الخدمة تسجيل الحقائب، واختيار المقاعد واستلام بطاقة صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة من منزلهم في أبوظبي. وعند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين – باستثناء مسافري الترانزيت - الذين حجزوا الخدمة من تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسلة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الامتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.وبفضل برنامج الصحة والسلامة، والتعقيم الصارم الذي تطبُقه على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف.