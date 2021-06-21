عبد العزيز النعيمي يطلق مؤشر عجمان العقاري

عجمان (وام)

أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان «مؤشر عجمان العقاري» الذي يعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدائرة للارتقاء بأداء القطاع العقاري، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها حكومة عجمان.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، إن المشروع يؤكد مواكبة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري للنهضة الشاملة التي تشهدها إمارة عجمان في ظل القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع العقاري عبر تقديم أفضل التسهيلات للمستثمرين في الإمارة. وأوضح أن «مؤشر عجمان العقاري» من شأنه تعزيز الشفافية والثقة في سوق عجمان العقاري، ودعم جهود الدائرة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في تحقيق ريادة عقارية عالمية لإسعاد المتعاملين، مؤكداً حرص الدائرة، وسعيها المستمر لتقديم خدمات متميزة تليق بسمعة إمارة عجمان كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار وأكثر الأسواق العقارية نمواً واستقراراً في المنطقة.