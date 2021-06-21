«أراضي دبي» تعتمد تصنيف «ويل للصحة والسلامة»

دبي (الاتحاد)

واصلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز المعايير الصحية والآمنة عالمية المستوى في عقارات إمارة دبي، وذلك عبر اعتمادها رسمياً تصنيف «ويل للصحة والسلامة»، إلى جانب التأكيد على مختلف الجهات ذات الصلة بتطبيق البرنامج لتحديد أولويات صحة وسلامة الأشخاص في مختلف العقارات ذات الملكية المشتركة في الإمارة.

وفي هذا الإطار دشنت الدائرة، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، اتفاقية تفاهم مع شركة «إنترناشونال ويل بيلدينج إنستيتيوت»، بهدف التعاون والتشجيع على اتباع تصنيف «ويل للصحة والسلامة» وتعزيز ثقة المستثمرين، وذلك بحضور مسؤولين من الجانبين.

وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «إن تعزيز وتمكين مكانة إمارة دبي كوجهة عقارية أولى عالمياً في الثقة والسعادة والابتكار يعتبر في صميم رؤيتنا وعلى رأس أولوياتنا، ونسعى في سبيل ذلك لخلق بيئة عقارية جذابة تتمتع بأعلى معايير الصحة والسلامة والاستدامة، وبالاستناد إلى هذا المبدأ جاء اعتماد الدائرة بشكل رسمي لتصنيف ويل للصحة والسلامة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة العقارية الداخلية ودعم أنظمة الصحة والسلامة في المناطق المشتركة في الإمارة».

وأضاف أن من شأن اعتماد هذا التصنيف أن يساهم أيضاً في رفع سعادة المقيمين والزوار والمتعاملين والمستثمرين على حد سواء، عن طريق توفير بيئة آمنة وصحية للجميع خاصة خلال فترة جائحة «كورونا» التي يمر بها العالم حالياً