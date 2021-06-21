1.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 308 مبايعات بقيمة 760.95 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 163.68 مليون درهم، و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 597.27 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة المنارة، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 38 مليون درهم، وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم، وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 872.64 مليون درهم منها 19 رهونات أراضٍ بقيمة 124.03 مليون درهم، و75 رهونات فلل وشقق بقيمة 748.61 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 489 مليون درهم، وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 98 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 36.94 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 10 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 8 ملايين درهم.