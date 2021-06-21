«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تعقد ورشة حول منظومة «الحلال الإماراتية»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في جمهورية بيلاروسيا، ورشة تدريبية «عن بُعد» حول المنظومة الإماراتية للحلال، ودورها في زيادة المعروض من المنتجات الغذائية الحلال في الأسواق الإسلامية، وأهمية نظام الاعتماد الوطني الإماراتي في أنشطة تقييم ومطابقة المنتجات، إضافة إلى دور المنظومة الإماراتية في تسهيل التجارة وحركة السلع والمنتجات بين البلدين.

وقدّم الورشة التدريبية متخصصون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، استكمالاً لاتفاقيات التعاون، بين الوزارة وغرفة التجارة والصناعة في بيلاروسيا، وذلك بمشاركة واسعة من المعنيين بقطاع الصناعات الحلال والتصدير في جمهورية بيلاروسيا، وبمشاركة نحو 100 شخص من المسؤولين وقطاع الأعمال والمعنيين.

ورحب عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته بالوفد البيلاروسي، برئاسة أليكسي بوجدانوف، نائب وزير الزراعة والأغذية في جمهورية بيلاروسيا، وبالحضور

وقال: إن هذا الحدث يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الفني ورفع القدرات وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا، تحقيقاً للمصالح المشتركة، معتبراً الورشة امتداداً للتعاون الفني القائم بين البلدين منذ نحو ثلاثة أعوام، في مجالات الاعتماد والحلال واعتماد جهات تقييم المطابقة.

وقدم للحضور نبذة عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ومستهدفات تحقيق نقلة نوعية في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بسبب جائحة كوفيد-19، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، أظهرت أولويات جديدة، فيما ظل قطاع الأغذية والمشروبات قطاعاً ذا أولوية تمتلك فيه دولة الإمارات ميزات تنافسية عديدة.

واعتبر ألكسي بوغدانوف، نائب وزير شؤون الزراعة والغذاء في بيلاروسيا، أن اختلاف المتطلبات الشرعية لشهادات الحلال بين دولة وأخرى، كان دافعاً أساسياً للتعاون مع دولة الإمارات من خلال المنظومة الإماراتية للحلال، نظراً لمكانة معاييرها المحترمة عالمياً.

وقدم المهندس يوسف المرزوقي، رئيس قسم اللوائح والأنظمة في إدارة التشريعات الفنية بالوزارة، عرضاً عن أهمية منظومة الحلال الإماراتية، فيما قدم محمد صابر، من إدارة الاعتماد الوطني، نبذة عن دور الاعتماد في أنشطة تقييم ومطابقة المنتجات.