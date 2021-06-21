2.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في جلستين

أبوظبي (وام)

حافظت الأسواق المالية المحلية على تماسكها لليوم الثاني على التوالي رغم عمليات جني الأرباح الجزئية الطبيعية التي تعرضت لها بعض الأسهم التي حققت ارتفاعات قوية في الأيام الماضية، ما ساهم في بقاء المؤشرات العامة بالقرب من مستوياتها السابقة تقريباً. وبرغم عمليات جني الأرباح إلا أن السيولة واصلت تدفقها إلى قاعات التداول، حيث تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة في جلسة أمس نحو 1.4 مليار درهم، الأمر الذي رفع من إجمالي قيمة الصفقات إلى 2.6 مليار درهم خلال جلستين. وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية استقر عند مستوى 6615 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2847 نقطة.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات أن شريحة من الأسهم شهدت نشاطاً جيداً، وهو ما ساهم في محافظة الأسواق على قوتها وقدرتها على العودة لاستئناف مسيرة صعود مؤشراتها العالمة.

وشهد سهم الدار نشاطاً جيداً، حيث ارتفع إلى مستوى 3.81 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 264 مليون درهم، كما صعد سهم اتصالات إلى 22.18 درهم. وبلغ إجمالي قيمة الصفقات المسجلة في سوق العاصمة أمس 1.192 مليار درهم وعدد الأسهم المتداولة 173 مليون سهم نفذت من خلال 3234 صفقة.

وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم إعمار إلى 4.12 درهم بتداولات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، كما صعد سهم إعمار مولز إلى 2.04 درهم، بالإضافة إلى سهم السوق المغلق عند 1.18 درهم.

وبلغ قيمة الصفقات في سوق دبي 175 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 115 مليون سهم نفذت من خلال 2510 صفقات.