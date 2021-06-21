«أبوظبي الإسلامي»: منصّة لتمكين الشركات من فتح حساب عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إطلاق منصّة افتراضية لتمكين عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة من فتح حساب «النخبة» للأعمال، دون الحاجة إلى زيارة الفرع، أو تقديم المستندات أو الحضور شخصياً لتوقيعها. وتعتمد خدمة فتح الحسابات عن بُعد على تقنية مكالمات الفيديو، بهدف تسهيل التعاملات بين العملاء ومديري العلاقات المصرفية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، كما أنها تتيح للعملاء الجدد إمكانية تعبئة بياناتهم والتوقيع وتحميل كافة المستندات والنماذج المطلوبة بجانب تنفيذ إجراءات المصادقة اللازمة، وغيرها من عمليات التحقق من الهوية عبر نظام موحّد ومتكامل.