«سعيد» شريك استراتيجي لـ«حرة الشارقة للنشر»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» مذكرة تفاهم مع مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، تتضمن اعتماد المركز شريكاً استراتيجياً، وذلك بهدف دعم جهودها لتعزيز التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات المحلية والعالمية، وتقديم أفضل الخدمات.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بحضور مروان صالح العجلة، مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، وعدد من ممثلي الطرفين.