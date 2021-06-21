إنتاج مصافي التكرير الأوروبية يرتفع في مايو

لندن (رويترز) - أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الاثنين أن مصافي التكرير الأوروبية أنتجت 8.91 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية في مايو، بانخفاض 4.1 بالمئة من أبريل لكن بزيادة أكثر من أربعة بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن مصافي التكرير أنتجت حوالي مليوني برميل يوميا من البنزين، بانخفاض 5.7 بالمئة من أبريل لكن بزيادة 20 بالمئة مقارنة مع مايو 2020 .

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من النفط الخام بلغ 8.527 مليون برميل يوميا في مايو، منخفضا 4.3 بالمئة من أبريل لكنه مرتفع 4.2 بالمئة على أساس سنوي.