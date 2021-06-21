واردات الهند من النفط تهبط لأدنى مستوى

بومباي (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن واردات الهند من النفط الخام في مايو تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع هبوط الطلب على الوقود وسط موجة ثانية من جائحة كوفيد-19 قلصت النشاط الاقتصادي وحركة النقل.

لكن الواردات ظلت مرتفعة 18.2 بالمئة على أساس سنوي، حسبما أشارت بيانات على الموقع الإلكتروني لوحدة التخطيط والتحليل البترولي.

وعلى أساس شهري انخفضت واردات ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم 5.5 بالمئة إلى 17.26 مليون طن من أبريل نيسان.

ويأتي انخفاض الواردات الشهر الماضي في أعقاب بيانات تظهر تراجع استهلاك الوقود في مايو إلى أدنى مستوى منذ أغسطس.

وهبطت واردات الهند من المنتجات النفطية 26.2 بالمئة على أساس سنوي في مايو إلى 3.15 مليون طن في حين لم يطرأ تغير يذكر على الصادرات التي بلغت 5.74 مليون طن.

وقفزت صادرات الديزل في مايو 58 بالمئة عن الشهر السابق وارتفعت 5.7 بالمئة على أساس سنوي.

وثالث أكبر اقتصاد في آسيا يستورد ويصدر كميات من الوقود المكرر إذ أن لديه طاقة تكريرية فائضة.